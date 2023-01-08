15 тысяч соцконтрактов заключено в Иркутской области за два года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Приангарье за 2021 и 2022 год заключили 15 369 социальных контрактов. Работа по оказанию помощи от государства продолжается в Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

- С апреля 2022 года в регионе расширен список категорий граждан, имеющих право на соцконтракт, - говорят специалисты. – К тому же с 1 июля прошлого года максимальный размер выплаты по двум направлениям – ведение предпринимательской деятельности и развитие личного подсобного хозяйства – увеличили на сто тысяч рублей.

Сейчас за ведение личного подсобного хозяйства жители региона могут получить до 200 тысяч рублей, а сумма контракта на развитие своего дела составляет до 350 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что министр транспорта Иркутской области проверил, как обстоит дело с общественным транспортом из Иркутска до города Шелехов. Он сам подождал маршрутку на остановке и поговорил с людьми в автобусе.