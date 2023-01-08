1600 тонн снега вывезли с дорог Иркутска за минувшие сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В областном центре продолжается борьба со снегом, после субботнего снегопада с улиц города вывезли 1600 тонн осадков. Службы работали в усиленном режиме. На дорогах можно было увидеть больше 60 спецмашин и полторы сотни рабочих. Проводилаь обработка от гололеда. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе администрации города Иркутска.

Отмечается, что 8 числа вывоз снега с городских улиц продолжится. Специалисты рассказали, где сегодня точно будут работать коммунальщики.

- Запланирован вывоз снега с улиц Байкальская, Ленина, Баумана, Ярославского, с объездной Свердловского округа, Радищева, со сквера имени Кирова и других участков, - говорят в мэрии.

Уборку проведут и в общественных местах – парках, скверах. Рабочие просят автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и с пониманием отнестись к работающим на иркутских улицах дорожным службам.

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