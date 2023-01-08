МЧС: метель с ветром до 18 м/с ожидается в Иркутской области 9 января Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В западных районах Приангарья 9 января испортится погода. Спасатели предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях – в регионе днем в понедельник ждут метели, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Напоминаем, что при таком прогнозе необходимо соблюдать меры личной безопасности, а также не планировать туристические походы, - говорят в Главке.

Погода изменится уже сегодня, ближе к вечеру на западе региона ветер уже усилится до 14 м/с. Ночью термометры покажут -4…-9, при прояснении похолодает до -19…-24. Завтра днем в Иркутской области +4 … -1, при облачности -6…-11. Холодно на севере региона и в верхнеленских районах. Ночью там -20…-25, местами до -35, днем -13…-18, местами до -23…-28.

Также автомобилистов предупреждают о гололедице и снежном накате на дорогах региона.

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