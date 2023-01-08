Безработный рецидивист продал награды деда- ветерана ВОВ на вокзале в Иркутске

Безработный рецидивист продал награды деда на вокзале в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На привокзальной площади станции Иркутск-Пассажирский транспортные полицейские задержали продававшего государственные награды жителя Иркутского района. За две медали «Ветеран труда» и «Участники войны. ХХХ лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» он получил 2500 рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- 44-летнего мужчину задержали во время оперативно-разыскных мероприятий, - говорят в полиции. – Известно, что он безработный, ранее не единожды был судим.

Задержанный пояснил, что награды достались ему от деда. Он решил их продать, а деньги потратить на свои нужды.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт государственных наград», - говорят в ВСЛУ МВД РФ на транспорте. – Мужчине грозит до 3 месяцев ареста.

Медали полицейские забрали. Награды передадут в Министерство культуры и архивов Иркутской области на хранение.

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