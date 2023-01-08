Два ДТП произошло на одном участке дороги в Усольском районе 8 января Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усольском районе днем 8 января на одном участке автодороги произошло сразу два ДТП. Одно около 12 часов, второе чуть позже. Сначала в нескольких километрах от села Мальта столькнулись внедорожник Suzuki XL7 и КамАЗ. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 61-летний водитель Suzuki XL7 и его пассажирка получили травмы и были госпитализированы, - говорят полицейские.

Чуть позже, неподалеку от первого столкновения, случилось второе дорожно-транспортное происшествие. На этот раз в автоаварию попали машины Xonda Partner и японский седан.

- Предварительно установлено, что 40-летний водитель Xonda Partner не выбрал безопасную дистанцию, - говорят в МВД региона. – Помощь медиков потребовалась 57-летнему пассажиру этой машины. Его доставили в больницу.

Расследование произошедшего и установление точных причин ДТП продолжается.

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