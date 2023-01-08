Два учреждения культуры отремонтируют в Саянске в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В рамках госпрограммы Приангарья «Развитие культуры» и нацпроекта культура в картинной галерее и музейно-выставочном комплексе города Саянска проведут ремонт. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе министерства культуры Иркутской области.

Сообщается, что сейчас картинная галерея входит в состав Дворца культуры «Юность». Ежегодно там проводят более двухсот различных мероприятий, также там есть три постоянных экспозиции. В 2022 году здесь проведи больше 500 экскурсии.

- Галерея расположена на первом этаже многоквартирного жилого дома 1983 года постройки, для приведения помещения в соответствие современным требованиям, необходим капитальный ремонт, - говорят в минкульте региона. – На него направят 4.8 миллиона рублей.

Музейно-выставочный комплекс всего на год моложе галереи и ему также уже необходим капитальный ремонт.

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