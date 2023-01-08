«Косуля не встает»: собаки едва не загрызли парнокопытное в Иркутском районе

Состояние косули оценивается как тяжелое. Фото: Питомник "К-9" Фото: Предоставлено "КП"

Звонок с просьбой о помощи косуле, выбежавшей, по всей видимости, из леса и подвергшейся нападению собак, поступил 8 января в ветеринарный госпиталь при питомнике К-9. Звонили мужчины, которые и отбили лесного жителя от разъяренных псов.

- Звонок поступил с территории одной из промышленных баз в Марково в Иркутском районе, - рассказали КП-Иркутск в питомнике К-9. – Работники базы отбили косулю и закрыли ее в пустом гараже.

Из питомника тут же выехали специалисты по отлову на служебном автомобиле. Проблем с поимкой животного у них не возникло, косуля лежала и даже не вставала. Животное сразу повезли к ветеринарам.

- Осмотр показал, что переломов у косули нет, - говорят ветеринары. – Рентген был сделан. А вот ран на теле животного действительно много, как новых, так и старых, уже ставших шрамами. Сейчас косуля в состоянии стресса.

Состояние копытного оценивается, как тяжелое. Она так и не встает. Ближайшие дни она будет находиться под постоянным наблюдением специалистов.

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