Дмитрий Клёпов из Братска погиб во время спецоперации на Украине

Оба погибших служили на Черноморском флоте. Фото: пресс-служба "Единой России"

В Севастополе накануне простились с погибшими в ходе специальной военной операции на Украине военными Черноморского флота. В их числе и Дмитрий Клёпов из Братска. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

- Дмитрий Клепов служил на Черноморском флоте с 2015 года, - говорится в сообщении. – Героически погиб при выполнении служебного долга.

Вместе с ним в последний путь проводили и командира стрелкового взвода отдельной роты стрелкового батальона 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота ЮВО Алексея Куликова. Он был родом из Севастополя. В этом городе и похоронили обоих военных.

Напомним, накануне стало известно также о гибели майора Алексея Коршака из города Байкальск в Иркутской области. Он погиб в начале декабря также во время специальной военной операции на Украине.

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