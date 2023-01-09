Елки принимают в дар на корм и подстилки в Иркутском зоосаде Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Новогодние праздники завершились, а это значит, что стартует ежегодная акция от Иркутского зоосада. В дар на корм и подстилки для животных принимают уже ненужные хвойные деревья. Для зверей это ценный источник витаминов, особенно во время холодов. Об этом сообщают в соцсетях зоопарка.

- Перед тем, как отдать елку нашим питомцам, ее нужно очистить от посторонних предметов, например, мишуры, которая может навредить животным, - отметили сотрудники зоосада.

Приносить гостинцы можно ежедневно с 11:00 до 18:00 в любой день недели.

Напомним, у капуцина Гарри в зоопарке на Фортуне появилась невеста. Он ждал ее несколько лет. Причина такого долгого ожидания проста – не было самок. По словам координатора Иркутской зоогалереи Людмилы Ивушкиной, самцов капуцинов часто продают, а вот самок днем с огнем не сыщешь.

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