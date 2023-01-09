1 человек погиб, 23 пострадали на дорогах Иркутска и района в первые дни 2023 года Фото: Мария АНАНОВА

Один человек погиб в ДТП на дорогах Иркутска и Иркутского района за новогодние каникулы. По данным Госавтоинспекции, с 1 по 8 января зарегистрировано 11 аварий, в которых пострадали 23 человека, пятеро из них - дети.

- Всего было зафиксировано: 4 столкновения транспортных средств, 3 наезда на пешеходов, 3 наезда на препятствие, 1 съезд с дороги, - уточняют в ведомстве.

Всего по региону за минувшую неделю произошло 213 ДТП. Полицейские задержали 98 пьяных водителей.

Напомним, утром 8 января на 13 километре трассы Иркутск – Большое Голоустное водитель за рулем автомобиля Mazda Bongo сбил двух пешеходов 22-х и 33-х лет. Обоим понадобилась помощь медиков. Инспекторы ГИБДД устанавливают подробности случившегося.