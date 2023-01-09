76 спортсменов Иркутской области стали мастерами спорта России в 2022 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

76 спортсменов из Приангарья стали мастерами спорта России в 2022 году. Большая часть из них, то есть по семь человек, занимаются керлингом и стрельбой из лука. Еще шестеро из них - пловцы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Мастерами спорта международного класса стали Ренат Сулейманов (тайский бокс), Роман Лукашевич (джиу-джитсу) и Дарья Неспанова (прыжки на батуте), - отметили в правительстве.

Почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено уроженке Байкальска, горнолыжнице Варваре Ворончихиной. Весной прошлого года в Ханты-Мансийске она завоевала золотую медаль на Зимних играх паралимпийцев в дисциплине «слалом». Ее тренер Юрий Пешков получил почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он является сотрудником областной спортивной школы «Сибскана».

Также за прошедшие 12 месяцев квалификационная категория «Спортивный судья всероссийской категории» присвоена 13-ти жителям Приангарья.

Напомним, синоптики поделились прогнозом погоды на период с 9 по 15 января. Колебание температур воздуха в ближайшие семь дней составит от -3 до -36 градусов! Понедельник претендует на звание самого теплого дня месяца. 9 января метеорологи Иркутского Гидрометцентра обещают -3…-5 градусов. При этом никаких осадков, только ветер до 5-10 м/с.