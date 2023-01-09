Посвященная участникам спецоперации экспозиция появится в музее Саянска Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев предложил создать в музее Саянска экспозицию, посвященную участникам специальной военной операции на Украине. Глава региона посетил сразу два учреждения культуры в городе: картинную галерею и музейно-выставочный комплекс, где в этом году начнутся ремонтные работы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Главе региона провели экскурсию по экспозиции «Победа в сердцах поколений», посвященной событиям Великой Отечественной войне, - рассказали в правительстве региона. - Выставка была создана в 2022 году в рамках совместного проекта музея истории города и Саянского благотворительного фонда. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

Напомним, в Севастополе простились с погибшими в ходе спецоперации военными Черноморского флота. В их числе и Дмитрий Клепов из Братска, который служил с 2015 года. Сибиряк скончался при выполнении служебного долга. Вместе с ним в последний путь проводили и командира стрелкового взвода отдельной роты стрелкового батальона 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота ЮВО Алексея Куликова.

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