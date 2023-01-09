Появились кадры с места страшного ДТП с четырьмя погибшими в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сразу четыре жизни оборвались сегодня утром, 9 января, на 264 километре трассы «Вилюй». В Падунском районе Братска столкнулись КамАЗ и автомобиль Mazda Capella. Водитель и все пассажиры иномарки погибли на месте. В грузовике в момент ДТП находились 12 человек. Все они остались целы. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура проконтролирует проверку полиции по факту аварии. На место выехал прокурор Падунского района Братска.

Напомним, за прошедшую неделю, с 2 по 8 января, на территории Иркутской области произошло 25 ДТП, в которых 1 человек погиб, 39 человек получили травмы различной степени тяжести.

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