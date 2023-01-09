Косуля погибла после нападения собак в Иркутском районе Фото: Питомник собак К-9

Накануне, 8 января, ветеринары питомника К-9 выехали на выручку раненой косуле. Дикое животное выбежало из леса в поселке Марково Иркутского района, где на него напали бродячие собаки. Несчастное парнокопытное от псов отбили очевидцы - работники промышленной базы, после чего закрыли в гараже и позвонили в госпиталь. К сожалению, несмотря на старания специалистов вечером того же дня косуля погибла, рассказали корреспонденту "КП"-Иркутск" в К-9.

- Состояние животного оценивалось как тяжелое. На его теле было слишком много ран как новых, так и старых. При этом рентген показал, что переломов нет, - заключили в питомнике.

Напомним, 16-летний студент из поселка Большой Луг Шелеховского района неделю провел на больничной койке после нападения бездомной собаки. Из-за курса профилактических уколов у парня держалась температура под 40. При этом проблема с многочисленными стаями существует давно. Местные жители боятся, что животные могут напасть на маленьких детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Терпела побои от мужа и мечтала о шоу-бизнесе. Как сложилась судьба Алисы Мон, яркой певицы 1990-х из Слюдянки. Знаменитый хит Алисы Мон «Алмаз» родился в Ангарске. (подробности)

Подарил рождественское чудо: иркутский хирург Юрий Козлов спас двухмесячную малышку с редкой патологией. Юрий Козлов провел сложную операцию двухмесячной девочке из Бурятии. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08