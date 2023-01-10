Фантастическую комедию «Оливье и роботы» от сценариста из Иркутска покажут на ТНТ. Фото: телеканал ТНТ

Сериал «Оливье и роботы» покажут 10 января в 23:00 на телеканале ТНТ. Одним из авторов сценария фантастической комедии стал 27-летний выпускник географического факультета ИГУ Сергей Йоффе. Он стал известен в качестве комика после участия в проекте «Открытый микрофон». Полгода назад сибиряк стал сотрудником кинокомпании. Об этом пишет WEACOM.RU.

- «Оливье и роботы» - это сериал о жизни в России в недалеком будущем. Каждая серия - наполненная юмором и жизнеутверждающая история о том, как сталкиваются технический прогресс и русский менталитет, - рассказали о сериале авторы. - В звездный актерский состав проекта вошли: Гоша Куценко, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Ирина Горбачева, Никита Кукушкин и другие.

Напомним, 31 декабря состоялась премьера фильма «Маршрут Иркутск - Новый год». По сюжету все действие происходит непосредственно в последние часы года в обычном городском автобусе. Главную роль исполнил Сергей Степин. Также в съемках принял участие самый известный телохранитель российского кино Андрей Свиридов.