5592 случаев ОРВИ зафиксировали в Приангарье в первую неделю 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

5592 случаев ОРВИ зафиксировали в Приангарье в первую неделю 2023 года. В числе заболевших – 2688 детей. Грипп подтвердился у 83 взрослых и 69 несовершеннолетних. В том числе был поставлен диагноз H1N1 или свиной грипп. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Чтобы снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей, не забывайте о мерах профилактики: носите маску в общественных местах, мойте руки, пользуйтесь антисептиком, соблюдайте социальную дистанцию, проводите влажную уборку и проветривание помещений, ведите здоровый образ жизни, при первых симптомах заболевания обратитесь к врачу за медицинской помощью,- обращаются к сибирякам специалисты.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на период с 9 по 15 января. Небесная канцелярия подготовила много сюрпризов. Так, колебание температур воздуха в ближайшие семь дней составит от -3 до -36 градусов. Во вторник, 10 января, в Иркутске будет облачно. Утром тепло, около -9. Гидрометцентр России обещает днем кратковременный снег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Терпела побои от мужа и мечтала о шоу-бизнесе. Как сложилась судьба Алисы Мон, яркой певицы 1990-х из Слюдянки. Знаменитый хит Алисы Мон «Алмаз» родился в Ангарске. (подробности)

Подарил рождественское чудо: иркутский хирург Юрий Козлов спас двухмесячную малышку с редкой патологией. Юрий Козлов провел сложную операцию двухмесячной девочке из Бурятии. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08