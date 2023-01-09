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НовостиОбщество9 января 2023 7:35

МЧС: сильный ветер со снегом ожидается 10 января в отдельных районах Иркутской области

Метели накроют часть региона
Валентина БУЙЛОВА
Сильный ветер будет в области.

Сильный ветер будет в области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

10 января в Иркутской области, а именно в западных и северных районах, прогнозируется усиление северо-западного ветра. Его скорость может достигать от 16 до 21 м/с. Также в этой части области будут сильный снег и метель, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На озере Байкал будет переменная облачность, ветер до 12 м/с, порывы могут быть до 20 м/с. Также возможен небольшой и умеренный снег.

По области температура ночью опустится до -22 градусов. Днем ожидается до -9, при облачной погоде до -17.

В Иркутске будет переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер достигнет 5-10 м/с. Температура ночью упадет до -11, днем вырастет до -7 градусов.

Также в главном управлении МЧС России по Иркутской области напомнили, что при неблагоприятных погодных условиях нельзя ходить в туристические походы. Кроме того, навигация завершена на всех водоемах региона.