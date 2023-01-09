Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 января 2023 8:20

20 новых случаев коронавируса зафиксированы в Иркутской области за сутки

Один сибиряк скончался от COVID-19
Валентина БУЙЛОВА
Вакцинация поможет уменьшить количество заражений.

Вакцинация поможет уменьшить количество заражений.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Иркутской области официально зарегистрировано 20 новых случаев коронавируса. Один человек скончался из-за COVID-19, еще одна смерть случилась из-за сопутствующего инфекции заболевания, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- Рекомендовано носить маску в общественных местах, в том числе в транспорте, торговых центрах. Мойте руки, пользуйтесь антисептиком. Также соблюдайте социальную дистанцию, - советуют жителям Иркутской области в региональном Роспотребнадзоре.

Кроме того, в Иркутской области было зарегистрировано более 5,5 тыс. случаев ОРВИ, среди них детей — более 2,6 тыс. Диагноз гриппа лабораторно подтвержден у 83 взрослых и 69 детей. В основном в области свирепствует вирус гриппа А (H1N1) – 2009 и гриппа В.