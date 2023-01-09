Водитель «Субару Импреза» погиб в Иркутском районе из-за столкновения со световой опорой

Смертельное ДТП произошло утром. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутском районе водитель автомобиля «Субару Импреза» во время проезда по деревне Грановщина не справился с управлением. Он съехал с проезжей части и врезался в световую опору, расположенную вдоль дороги, сообщили в ГУ МВД по Приангарью.

- В результате дорожного происшествия 51-летний водитель универсала от полученных травм скончался на месте. По данному факту сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, - пояснили полицейские.

Ранее, в апреле прошлого года, в селе Смоленщина Иркутского района 52-летний водитель за рулем «Кио Рио» не справился с управлением и врезался в опору. Тогда, к счастью, никто не пострадал. Водитель, по данным полиции, был трезвый.

Также 9 января утром случилось страшное ДТП на 264 километре трассы «Вилюй». В Падунском районе Братска столкнулись КамАЗ и автомобиль Mazda Capella. Водитель и пассажиры иномарки скончались от полученных травм на месте.