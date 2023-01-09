Защита обжаловала приговор экс-министру здравоохранения Иркутской области Наталье Ледяевой

Наталия Ледяева обвиняется в мошенничестве. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Защитник Наталии Ледяевой, обвиняемой вместе с группой лиц в хищении из бюджета региона, апелляционную жалобу на приговор. Эта информация указана на сайте Кировского районного суда города Иркутска. Апелляция была подана 9 января.

Наталия Ледяева обвиняется в мошенничестве при закупке медицинских масок в период пандемии. Вместе с ней на скамью подсудимых попали еще пять человек. Среди них в том числе сын экс-министра здравоохранения. Все они были признаны виновными 20 декабря 2022 года в сбыте фальсифицированных изделий с целью хищения денег из бюджета и мошенничестве.

Сумма ущерба составила 96 млн рублей. Ледяева была задержана 2 года назад, в ноябре 2020 года. Она находилась под домашним арестом. Обвинение в итоге запросило для основной подозреваемой 8 лет лишения свободы, для остальных участников процесса – от 5,5 до 11 лет.

В итоге, в декабре чиновница была приговорена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. Ее должны были направить в исправительную колонию общего режима.

- Трем подсудимым суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 6 месяцев до 8 лет 6 месяцев (в том числе сын экс-министра - прим. ред.) с отбыванием в исправительных колониях общего режима, ещё двум подсудимым - в виде лишения свободы на срок от 5 лет 4 месяцев до 6 лет условно с испытательными сроками 3 и 4 года, - сообщали в пресс-службе прокуратуры по Приангарью.