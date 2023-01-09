Более 14 тысяч тонн снега убрали с улиц Иркутска в новогодние праздники

Уборка снега велась все праздники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На новогодних праздниках в Иркутске было убрано более 14 тыс. тонн снега. Дорожные службы трудились круглые сутки. Они не только расчищали тротуары и проезжую часть, но и убирали снег на остановках общественного транспорта и на пешеходных переходах, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– Ежедневно было задействовано более 60 единиц техники и свыше 150 дорожных рабочих. Сейчас продолжаем вывозить снег во всех районах города. Вручную убираем наледь с тротуаров, – рассказал исполняющий обязанности директора МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Особый акцент работники делают на подходах к детских садам, школам и больницам. Также на улицах города появились комбинированные дорожные машины, погрузчики и тракторные щетки. Каждый день работают автогрейдеры, самосвалы и тротуароуборочные комплексы.

Парки и скверы города приводят в порядок сотрудники муниципальных предприятий «Городская среда» и «Горзеленхоз». Также они следят за тем, чтобы общественные пространства были очищены от снега.