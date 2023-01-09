За новогодние праздники в Иркутской области случилось 6 убийств

Поножовщина часто становится причиной уголовных дел. Фото: Иван ВИСЛОВ

В период с 1 по 8 января в Иркутской области произошло 6 убийств и 7 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В результате последних действий скончался один человек, сообщает СУ Следкома России по Иркутской области.

- В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны в кратчайшие сроки. Всем злоумышленникам избрана мера пресечения, - пояснили в ведомстве.

В частности, 1 января в Саянске подрались несколько мужчин. 29-летний подозреваемый ножом ударил малознакомого товарища, тот затем скончался. В этот же день в Иркутске 54-летний житель убил свою сожительницу. После совершения преступления он расчленил ее тело.

4 января в Братске в СНТ «Химик» было найдено тело 56-летнего мужчины. Позже выяснилось, что он умер после сильных побоев. Вскоре были установлены двое подозреваемых. Они пояснили позже, что распивали спиртное с погибшим, затем избили хозяина на его же даче. Когда они поняли, что мужчина умер, то вывезли тело в другую часть СНТ «Химик».