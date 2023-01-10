Карта маршрутов выходного дня появилась в Иркутской области Фото: Елена КРИВЯКИНА

Карта маршрутов выходного дня появилась в Приангарье. Ее создали по итогам акции «Weekend: открой Иркутскую область», которую проводило региональное агентство по туризму и особая экономическая зона «Ворота Байкала».

- Информацию об интересных природных и историко-архитектурных объектах присылали сами жители региона, за месяц было собрано 44 маршрута для непродолжительных путешествий. Все они представлены в электронном виде на карте, - сообщают в пресс-службе министерства экономического развития Иркутской области.

Дополнить карту своим любимым местом для отдыха может каждый, написав письмо на почту: info@irkutsk.2gis.ru с пометкой «Открой Иркутскую область». Необходимо указать информацию о месте и его адрес. После согласования места можно будет добавить фотографии и написать отзыв.

Напомним, утром 10 января 2,7 тысячи жителей поселка Мама остались без света из-за аварийного отключения. Сообщение об этом поступило от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы Мамско-Чуйского района в 7:30. Под отключение попали 463 частных дома и 8 социально-значимых объектов. В восстановительных работах задействовано: 6 человек, 2 единицы техники. Восстановить электроснабжение планируют в течение суток.

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