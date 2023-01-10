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НовостиОбщество10 января 2023 2:45

«Байкал-Энергия» со счетом 8:3 обыграла «Старт» из Нижнего Новгорода

Иркутяне на пятом месте в турнирной таблице
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
«Байкал-Энергия» со счетом 8:3 обыграла «Старт» из Нижнего Новгорода

«Байкал-Энергия» со счетом 8:3 обыграла «Старт» из Нижнего Новгорода

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутская «Байкал-Энергия» обыграла команду «Старт» из Нижнего Новгорода в домашнем матче XXXI Чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча на льду арены «Байкал» состоялась 9 января и завершилась со счетом 8:3. За схваткой с трибун наблюдал 1761 зритель. Об этом сообщают в пресс-службе федерации хоккея с мячом России.

По два гола в ворота противника забили Павел Анисимов и Рауан Исалиев. Также повернули счет в пользу иркутян Артем Бондаренко, Тимофей Безносов, Давид Корешков и Вячеслав Швецов.

Как итог: «Байкал-Энергия» на пятом месте в турнирной таблице. Лидирует архангельский «Водник».