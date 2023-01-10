Более 9 километров новых сетей освещения построили в Иркутске в 2022 году

Дополнительно были освещены 22 пешеходных перехода в Свердловском, Ленинском и Октябрьском округах. Фото: Администрация Иркутска.

Светлые улицы дарят горожанам безопасность, поэтому с каждым годом все больше проспектов становятся освещенными. Так, в прошлом году в Иркутске построили более 9 километров новых сетей. Сюда вошла установка 338 металлических опор и 357 светодиодных светильников. Еще более 12 километров сетей в 2022 году было отремонтировано, сообщают в администрации Иркутска.

– Ежегодно в Иркутске мы не только строим новые сети, но и модернизируем старые. В этом году было отремонтировано более 10 километров линий наружного освещения, - рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов. - Проводим замену опор, неработающих светильников. Хочу отметить, что работы ведутся во всех районах города. Адреса определяем совместно с иркутянами, исходя из их обращений.

Самые объемные работы проводили на улице Карпинская. Там установили линию наружного освещения размером около 6 километров. Сейчас специалисты уже подключают участок.

Также для комфорта автомобилистов и пешеходов были освещены 22 пешеходных перехода в Свердловском, Ленинском и Октябрьском округах. Перечень участков сформировал ГИБДД.