«Ангарскцемент» получил сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям российского и международного стандартов. Фото предоставлено компанией.

АО «Ангарскцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») получило сертификаты соответствия системы менеджмента качества (СМК) отечественному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и аналогичному международному стандарту ISO 9001:2015.

В конце 2022 года аккредитованный орган по сертификации провел заключительный этап проверки деятельности комбината и подтвердил ее соответствие действующим стандартам. Все производственные и бизнес-процессы на предприятии задокументированы, а управление этими процессами организовано в установленном порядке.

Полученные сертификаты действительны до 21 декабря 2025 года. Они пополнили пакет документов на продукцию, с которым может ознакомиться каждый потребитель.

«Сертификация системы менеджмента качества «Ангарскцемента» подтверждает эффективность деятельности предприятия, что в свою очередь гарантирует стабильно высокое качество продукции», – подчеркнул управляющий директор АО «Ангарскцемент» Владимир Афанасин.