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НовостиПроисшествия10 января 2023 4:16

Спасатели вынесли из леса в Иркутском районе лыжницу, сломавшую ногу

Женщина не могла самостоятельно передвигаться
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
Спасатели вынесли из леса в Иркутском районе лыжницу, сломавшую ногу

Спасатели вынесли из леса в Иркутском районе лыжницу, сломавшую ногу

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели днем 9 января помогли женщине, которая каталась на лыжах в лесу недалеко от микрорайона Западный в Иркутском районе, упала и травмировала ногу. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Приангарью.

- Передвигаться самостоятельно она не могла. В течение нескольких минут отыскали пострадавшую, оказали ей первую помощь и на носилках доставили до трассы, где передали врачам скорой помощи, - пояснили спасатели.

Выяснилось, что у лыжницы - закрытый перелом ноги. Женщину отвезли в больницу.

Ранее "КП"-Иркутск рассказывала, что погода преподнесла сибирякам сюрприз - в Нижнеудинске 9 января пошел дождь. Из-за гололеда временно ограничивали движение на трассе "Сибирь".

А за новогодние выходные из Иркутска вывезли больше 14 тысяч тонн снега. Дороги убирали круглосуточно.