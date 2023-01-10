ВТБ принял более тысячи заявок по новым условиям льготной ипотеки

За новогодние праздники ВТБ оформил 1,1 тысячи заявок на «Ипотеку с господдержкой-2020».

С конца декабря ВТБ также начал принимать заявки на модернизированную семейную ипотеку. Согласно обновленным условиям этой госпрограммы, получить кредит на новостройку по сниженной ставке теперь могут и клиенты с двумя и более несовершеннолетними детьми. На сегодняшний день по новым условиям в банк подано около 200 заявок.

«Модернизация ипотечных госпрограмм обеспечит стабильный спрос на жилищное кредитование в среднесрочной перспективе. Несмотря на корректировку ставки по господдержке, ее условия по-прежнему гораздо выгоднее базовых рыночных предложений, а расширение семейной ипотеки существенно расширило круг потенциальных заемщиков. Уверены, что совокупность этих факторов позволит удержать равновесное состояние в сегменте новостроек, которое было достигнуто к концу прошлого года. На этом фоне доля ипотеки в «первичке» останется превалирующей», - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Ранее ВТБ запустил на своем сайте новый процесс оформления заявки, упрощающий получение жилищного кредита. Теперь клиентам не требуется заполнять большинство полей анкеты вручную – данные автоматически подгружаются с портала «Госуслуги».