13 человек были убиты в новогодние праздники в Иркутской области

Сейчас все подозреваемые установлены и задержаны. Фото: Иван ВИСЛОВ

Кому не до отдыха в Новогодние каникулы, так это полицейским. Охраняя порядок, они с 1 по 8 января раскрыли шесть убийств и семь случаев специального причинения тяжкого вреда, которое повлекло смерть. Сейчас все подозреваемые установлены и задержаны, сообщает СУ СК по Иркутской области.

- Так, днем 1 января в Саянске произошла потасовка, во время которой мужчина в возрасте 29-лет ударил несколько раз ножом неизвестного. Вскоре последний погиб от нанесенных ран, - рассказывают сотрудники полиции. - Вечером в этот же день в Свердловском районе Иркутска 54-летний мужчина убил и расчленил свою сожительницу.

А на одной из улиц СНТ «Химик» в Братске нашли тело 56-летнего мужчины 4 января. Следователи установили, что потерпевшего избили до смерти. Спустя несколько дней были установлены двое мужчин, которые стали подозреваемыми. На допросе они признались, что избили знакомого во время пьянки. Но когда поняли, что мужчина скончался, то вывезли его в другую часть садоводства.