Сибиряк рассказал, как поверил мошенникам и перевел им 700 тысяч рублей

По избитой схеме обманули мошенники 50-летнего наладчика оборудования из Шелехова. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На очередную удочку мошенников клюнул обычный наладчик оборудования из Шелехова. По избитой схеме обманули они доверчивого 50-летнего мужчину. Простому рабочему позвонил «представитель банка», который сообщил, что вскоре с ним свяжутся правоохранительные органы и предложат посотрудничать. Буквально через минуту «полицейский» попросил вступить в оперативно-следственную группу и помочь поймать мошенников.

- Это было телефонное зомбирование! Ведь я уже не раз слышал о такой схеме обмана, - рассказывает пострадавший мужчина. - Но я даже не думал, что мошенники могут говорить так грамотно и убедительно! У меня не было времени пораскинуть мозгами, ведь аферисты не дали мне времени.

Аферисты рассказали, что на мирного и честного человека некие пытаются оформить кредит. Помощь заключалась в том, что рабочий должен был сыграть на опережение, взять кредит и положить их на секретный счет. Для «запудривания» мозгов мужчине даже вызвали такси до Иркутска. Там он внёс все наличные на указанные номера телефонов, а затем вернулся домой.

- Я никому не рассказывал об операции, как они и просили, - сообщает потерпевший. - Но уже дома не утерпел и доверил тайну дочери, которая сказала, что меня обманули и отвела в отдел полиции.