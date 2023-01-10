1.5 миллиона куриных яиц экспортировали в Монголию из Иркутска в праздники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Иркутска в Монголию за время новогодних праздников было экспортировано полтора миллиона куриных столовых яиц. Все отправления были проверены и проконтролированы специалистами. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- Такое число яиц было вывезено с 25 декабря прошлого года по 8 января 2023 года, - рассказали в Россельхознадзоре региона. – Отправления контролировались в пункте пропуска иркутского аэропорта.

Контроль осуществлялся не только во время международных отправлений, но и при внутрироссийских перевозках. Так специалисты досмотрели более 3.7 тонн рыбы и морепродуктов. Их привезли из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского, Красноярского и Хабаровского краев. Произведен осмотр 560 килограммов кормов и добавок из Крыма и Челябинской области. Также из региона было отправлено более тысячи шкурок соболя в культурную столицу России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08