377 ДТП с участием детей произошло в Иркутской области в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

377 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних произошло в Приангарье в минувшем 2022 году. В них пострадали более 400 детей, погибли 12. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- Практически половина из вышеуказанных ДТП произошла с участием детей-пешеходов, - отмечают инспекторы.

В связи с этим, полицейские региона просят родителей, бабушек и дедушек регулярно напоминать подрастающему поколению о необходимости соблюдать правила дорожного движения, а также периодически повторять с ними ПДД. Лучше выбрать день и пройти вместе с ребенком по привычным для него маршрутам, пояснив как нужно вести себя на том или ином отрезке пути.

А автомобилистов инспекторы просят быть особенно внимательными при передвижениях около школ, во дворах и у пешеходных переходов.

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