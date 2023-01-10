Часть дороги Усть-Кут — Верхнемарково размыло из-за перепада температур

В ближайшее время дорогу приведут в порядок. Фото: страница Сергея Анисимова "ВКонтакте"

Не пройти, не проехать. Так коротко можно описать участок дороги в Усть-Кутском районе, который размыло из-за перепадов температур 9 января, сообщил мэр этого района Сергей Анисимов. Теперь от Усть-Кута до Верхнемарково можно проехать разве что на внедорожнике, и то не факт, что повезет.

- Сразу после обнаружения проблемы подключил к работе Миндортранс региона и Упрдор «Прибайкалье». По сообщению от министра транспорта и дорожного хозяйства Приангарья Максима Лобанова, вчера на месте работали бульдозер, КДМ и трактор. А сегодня на линию выходит и экскаватор, - заявил мэр.

Глубокие ямы и лужи хорошо заметны на видео, которое опубликовал чиновник. Здесь периодически собирается наледь с горы. Однако из-за неожиданного потепления условия сложились, мягко говоря, сложные. Часть машин разворачивается и едет назад. При этом некоторые легковые автомобили пробираются по данному участку. Работы будут вестись до тех пор, пока проезд не будет полностью свободным.