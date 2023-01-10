Новый детский сад готовится к открытию в Иркутске

Новый детский сад скоро откроется в Ново-Ленино. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В 6-м микрорайоне Ново-Ленино Иркутска завершается строительство детского сада на 220 мест. Строители заканчивают отделочные и подготовительные работы, а среди жителей проведут конкурс на самое интересное название.

– Строительство объекта началось в 2021 году. До конца января этого года подрядчики подготовят объект к сдаче и вводу в эксплуатацию, – прокомментировал заместитель мэра – руководитель комитета по градостроительной политике Евгений Харитонов.

Кроме 11 групп для детей, в здании есть спортивный и актовый залы, бассейн, медпункт, пищеблок, прачечная, а также служебно-бытовые и вспомогательные помещения.

– Детский сад откроет свои двери уже в этом году. В ближайшее время проведем конкурс и выберем с жителями название учреждению. Вблизи завершается строительство двух жилых блок-секций для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Поэтому совместно с депутатами городской Думы будем рассматривать вопрос строительства других социальных объектов, в которых нуждается этот район, – сказала глава Ленинского округа Наталья Цибанова.

Детсад возводится в рамках нацпроекта «Демография» по муниципальной программе «Образование». Кроме него, в 2023 году в областном центре будут достроены отдельные блоки школ №№ 53, 57 и 75, завершится реконструкция бывшего кинотеатра «Марат». Продолжается строительство школы на улице Багратиона, проектирование детских садов в районе Нижней Лисихи и в микрорайоне Союз. Кроме того, готовится строительство детсадов на улицах Култукская, Костычева, Радищева, на территории бывшего городка ИВВАИУ и школы в микрорайоне Лисиха. Ещё три школы, на улице Ярославского, в микрорайоне Союз и на улице Мелентьева проходят этап проектирования.