Детский сад на 220 мест скоро достроят в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска

Новый детский сад также укомплектуют всей необходимой мебелью. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Более 200 детей из шестого микрорайона Ново-Ленино в Иркутске смогут пойти в детский сад, возможно, даже 1 сентября 2023 года. Двухэтажное здание будет включать 11 групп для дошколят. Также дети смогут заниматься в спортивном зале, устраивать представления в актовом, сообщают в пресс-службе мэрии Иркутска.

Для малышей будет работать бассейн. предусмотрены пищеблок, медпункт и прачечная, а также другие вспомогательные помещения. Прилегающая территории уже благоустроена. На ней появились тротуары и удобные проезды, яркие и современные площадки для игр.

Сейчас подрядчик устраняет все замечания, которые ему были озвучены ранее Стройнадзором. Также сейчас монтируется система вентиляции, ведется установка внутренних и противопожарных дверей.

Пока у садика нет официального названия. В мэрии решили, что его придумают жители микрорайона. Глава Ленинского округа Иркутска Наталья Цибанова также озвучила, что детсад может открыться в 2023 году.