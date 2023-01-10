Производитель диабетических тест-полосок из Иркутска откроет филиал в Белоруссии

Тесты особенно востребованы в этом году из-за проблем с логистикой и поставками. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Завод по производству глюкометров и тест-полосок для измерения уровня сахара в крови из Иркутска будет сотрудничать с соседним государство. В Белоруссии сначала будет только собирать продукцию, но в течение 2024-2025 годов начнут полноценное производство.

Предприятие открылось в городе только в 2018 году. Среди учредителей числится и Корпорация развития Иркутской области. Тест-полоски предприятия из Иркутска считаются более дешевыми, чем зарубежные, но при этом они точнее. Возможно, новый регион для производства в том числе позволит увеличить продажи предприятия.

Внешнеторговый оборот Иркутской области и Белоруссии за 9 месяцев 2022 года вырос на 40%. При этом экспорт увеличился еще больше – на 80%. Из Приангарья в соседнее государство везут машины и оборудование, металлы и изделия из них. Также у белорусов востребованы продукты питания, древесина и изделия из нее.