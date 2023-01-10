Две улицы добавили в план ремонта в этом году в Иркутске

Две улицы добавлены в план ремонта дорог 2023 года и Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Улицы Фаворского и Богдана Хмельницкого добавлены в план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Иркутске. На улице Фаворского обновят дорожное покрытие на участке от границы города до Улан-Баторской, а на Богдана Хмельницкого уложат новый асфальт от Тимирязева до Карла Маркса. Ремонт этих участков планировался в 2024 году, однако появилась возможность сделать их уже в этот сезон. Процедуры по определению подрядчиков начнутся в ближайшее время.

– Мы намерены привести в нормативное состояние улицу Фаворского на всем протяжении. Дорога очень востребована, по ней поступают обращения от горожан, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. – Каждый год мы проводим обследование улично-дорожной сети города и выявляем участки, наиболее требующие ремонта. Работы будут вестись во всех районах Иркутска.

Всего в 2023 году в столице Приангарья отремонтируют 22 дорожных участка, в том числе на улицах Полярная, Олонская, Академическая, Свердлова, Трилиссера и окружной дороги микрорайона Зеленый.