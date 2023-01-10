Звание ветерана труда в Иркутской области теперь будут присваивать без наличия наград

Ветеранов труда в Иркутской области будет больше. Фото: Владимир МАЗЕНКО

Звание «Ветеран труда Иркутской области» можно получить в регионе за многолетний стаж работы. Однако только в 2023 году для этого не понадобятся награды, поощрения и почетные звания, сообщает министерство социального развития Приангарья.

– Корректировка стажа работы была принята по многочисленным обращениям жителей региона, - отметил министр социального развития Владимир Родионов.

Получить звание смогут все жители области, которые отметили 45-летний (мужчины) и 40-летний (женщины) юбилей. На данный момент звание «Ветеран труда Иркутской области» есть у более чем 13 тыс. граждан. Ожидается, что теперь звание смогут получить еще примерно 9 тыс. жителей Приангарья.

Статус ветерана труда в Иркутской области позволяет получать ежемесячную выплату. Также можно обслуживаться в медучреждениях, в которых оказывались соответствующие услуги до выхода на пенсию. Полагается и льгота в размере 50% на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.