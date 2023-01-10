Определен новый подрядчик для строительства школы на 1150 мест в Березовом

Так будет выглядеть новая школа. Фото: администрация Иркутского районного муниципального образования.

Новый подрядчик найден для строительства школы на 1550 мест в Березовом. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы администрации Иркутского районного муниципального образования.

- 30 декабря 2022 года был заключен муниципальный контракт с АО «Востсибпроект», - указано в сообщении.

Ранее аукцион выиграла другая компания. Однако подрядчик не прошел проверку прокуратуры. По ее результатам было направлено решение о признании аукциона не состоявшимся. Это означало, что нужно провести новый тендер. Стоимость работ составляет 2,9 млрд рублей. Объект должны сдать в феврале 2025 года.

«Востсибпроект» также является подрядчиком детского сада на 490 мест в микрорайоне Березовый. В этом случае стоимость контракта достигает 900 млн рублей. Все работы нужно выполнить до 15 декабря 2023 года.