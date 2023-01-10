Смертельное ДТП с легковушкой и фурой произошло в Тулунском районе

ДТП произошло на очищенном от снега участке дороги. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции Тулунского района проводят проверку по факту ДТП, в котором скончались два человека. Авария произошла днем 10 января на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» около города Тулун.

- По предварительной информации, 53-летний водитель Toyota Allion, следуя в направлении города Красноярска, допустил столкновение с большегрузом Daf, двигавшемся во встречном направлении, - сообщили в ведомстве.

Водитель легкового автомобиля и его 85-летняя пассажирка скончались от полученных травм. Когда приехала скорая помощь, медики были бессильны. Водитель большегруза не пострадал в результате аварии. Однако его автомобиль получил повреждения.

Сотрудники полиции уже проводят все необходимые действия. Они выяснят, кто именно спровоцировал аварию, а также установят другие обстоятельства страшной аварии.