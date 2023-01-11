Десятибалльные пробки образовались в Иркутске утром 11 января

Десятибалльные пробки в Иркутске утром 11 января сковали большинство дорог. Осложняет ситуацию сильный снегопад и недостаточная видимость. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», больше всего заторов на левом берегу.

Десятибалльные пробки в Иркутске утром 11 января

Водителям затруднительно проехать по улицам Трактовой, Олега Кошевого, Боткина, Маяковского, 2-й Железнодорожной, Лермонтова, Улан-Баторской, бульваре Рябикова и объездной дороге м-крн Университетский. Также «стоят» улицы Советская, Байкальская, Седова, Партизанская, Карла Либкнехта, Декабрьских Событий, Ушаковская, Баррикад и Рабочего Штаба.

Согласно прогнозам сервиса, заторы на дорогах Иркутска прекратятся ближе к 11:00. При этом снегопад будет идти до конца дня.