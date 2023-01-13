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НовостиОбщество13 января 2023 13:47

Проект закона о госконтроле за аттракционами рассматривают в Иркутской области

Пока это только проект, но сам документ могут принять в этом году
Валентина БУЙЛОВА
Аттракционы могут начать контролировать.

Аттракционы могут начать контролировать.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Работа аттракционов вызывает много вопросов у современных родителей. К сожалению, несчастные случаи периодически происходят. Хочется сохранять уверенность в безопасности качели или паровозика, на котором едет ребенок. В Приангарье может быть принято закон о государственном контроле в области технического состояния и эксплуатации аттракционов, об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.

- Члены комитета рекомендовали принять проект закона в первом чтении на январской сессии областного парламента, - поясняют в региональном парламенте.

Проект уже рассмотрел комитет по собственности и экономической политике. Если документ примут, то аттракционы будут более жестко контролироваться. Также нужно будет определить, кто будет осуществлять государственный надзор. И, конечно, решить, как будут финансироваться такие работы.

Законопроект могут принять довольно быстро. Он внесен в порядке опережающего правового регулирования. Это значит, что допускается ускоренный процесс согласования документа.