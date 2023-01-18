Иркутские хирурги провели первую в России роботическую антирефлюксную операцию. Фото: Юрий Козлов

Хирурги продолжают творить чудеса для маленьких пациентов. Врачи Иркутской областной детской клинической больницы провели первую в России роботическую фундопликацию Нисена, чтобы спасти жизнь 4-летнего мальчика. В течение года ребенок страдал от кашля, частых случаев пневмонии и сиплого голоса. Оказалось, что причина этому - заброс пищи из желудка обратно в пищевод, что привело к микроаспирации дыхательных путей. Об этом в соцсетях рассказал главный врач больницы Юрий Козлов.

- Единственное, что помогает в этой ситуации - это операция фундопликации. Устройство манжеты, которая обволакивает пищевод и усиливает замыкательный аппарат нижней трети пищевода. Стандарт операции выполняется с помощью лапароскопии, - рассказал детский хирург. - Это элегантная операция, ее длительность составила 1,5 часа, чуть больше, чем стандартное время. Но мы понимаем, что это первый случай и затем будет кривая обучения, которая позволит нам сократить длительность вмешательства.

Операцию иркутские врачи проводили с помощью современной роботизированной системы, которая помогла спасти уже не одну жизнь. Это первый робот-хирург в стране, который появился в детской больнице. В России таких всего четыре - три из них находятся в Москве. Оборудование в Приангарье впервые опробовали в декабре прошлого года. Пациентом оказался подросток с доброкачественной опухолью на почке. Школьник быстро пошел на поправку и продолжил восстановление дома.

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