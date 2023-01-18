На Иркутском водохранилище устанавливают ледяные фигуры, проруби для купания и забора воды

Купание в проруби требует ответственного подхода. Фото: Иван МАКЕЕВ

Подготовка к празднованию Крещения активно ведется в Приангарья. Создаются условия для того, чтобы жители могли комфортно окунуться в прорубь, затем согреться, в случае ЧП сразу получить помощь. В частности, на заливе Якоби в Иркутске завершают основные приготовления. Здесь создают ледяные фигуры, обустраивают проруби и места для забора воды. Об этом сообщает пресс-служба мэра Иркутска Руслана Болотова.

- На территорию уже доставлены контейнеры для сбора мусора, модульные туалеты. Ведут расчистку от снега ледовой поверхности, пешеходных дорожек, парковок и подъездов к ним, - пояснил мэр.

Также будут установлены палатки для переодевания и обогрева. Обязательно появятся световые башни, чтобы в любое время суток православные жители и гости города чувствовали себя комфортно. Мэр заверил, что праздник должен пройти без происшествий. Однако призвал иркутян не расслабляться. Купаться нужно только там, где разрешено. Все желающие могут получить горячий чай. Кроме того, за порядком будут следить сотрудники правоохранительных органов.

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