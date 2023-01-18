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НовостиПроисшествия18 января 2023 11:47

Прокуратура Иркутской области проверит ДТП с участием 11-летнего школьника в Тулуне

Водитель иномарки наехал на ребенка, когда тот пытался перейти дорогу
Валентина БУЙЛОВА
ДТП в Тулуне попало в зону внимания прокуратуры.

ДТП в Тулуне попало в зону внимания прокуратуры.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром 18 января в Тулуне случилась авария, в которой пострадал ученик одной из местных школ. Мальчик 11 лет решил перейти дорогу рядом с остановкой общественного транспорта. В это время на него наехал водитель иномарки. Школьник получил травмы и был срочно доставлен в больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области совместно с прокуратурой региона.

- Тулунская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции в связи с поступившим сообщением о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего, - пояснили в ведомстве.

Судя по фото, ребенок мог переходить дорогу вне пешеходного перехода. Кроме того, дорожное покрытие было в снегу, что значительно удлиняет тормозной путь. Однако в обстоятельствах происшествия еще будут разбираться специалисты. Пока можно лишь надеяться, что ребенок серьезно не пострадал.

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