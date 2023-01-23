Электроэнергию из-за ремонта сетей отключили в домах Октябрьского округа Иркутска Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

Утром 23 января в 9:30 в домах Октябрьского района Иркутска и по Байкальской тракту было отключено электричество. Это сделано, чтобы устранить технологическое нарушение работы сети, сообщают в пресс-службе компании «Иркутские электрические сети».

- Под отключение попала часть домов на улицах Байкальская, Солнечная, Ширямова, микрорайон Крылатый, в поселке Новая Разводная на улицах Веселая, Дорожная, Западная, Кирпичная, Светлая, Совхозная, Совхозный, Строителей, Трактовая, Южная, в поселке Светлый на улицах 1-я, 2-я, 3-я, Космическая, а также в коттеджных поселках Солнечный и Солнечный-2.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения - 15:00.

Напомним, введен режим повышенной готовности в Иркутске до 25 января. Такое решение было вызвано аномально холодными морозами в регионе. Касается он всех оперативных и жизнеобеспечивающих структур Приангарья. Это означает, что все структуры в условиях аномального холода на возникающие внештатные ситуации должны реагировать оперативно. 23 января все объекты жизнеобеспечения работают без аварийных ситуаций.