10 автомобилей сгорели в Иркутской области 23 января Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На фоне аномальных морозов в Приангарье резко выросло пожаров, связанных с автомобилями. Большинство водителей были вынуждены обратиться к различным хитростям и лайфхакам, чтобы завести железного коня. Однако в 10 случаях это привело к коротким замыканиям и как следствие, распространению огня. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Знаете ли вы, что автомобиль полностью сгорает за 5-10 минут? Для оперативного реагирования на возникший пожар необходимо иметь в машине углекислотный и порошковый огнетушители. Держать их нужно в легкодоступном месте, - отмечают в ведомстве.

Напомним, троллейбус загорелся в районе остановки «Волжская» в Иркутске 23 января. Прокуратура Свердловского района уже организовала проверку в связи с поступившим сообщением о случившемся.