Двух пострадавших от мороза самцов гоголя доставили в Иркутскую зоогалерею. Фото: Иркутская зоогалерея.

В Иркутскую галерею 23 января привезли двух самцов гоголя, птицы пострадали от мороза. Об этом сообщается в социальных сетях учреждения.

- Оба живы, целы, весьма упитаны и даже не обморожены. Просто обессилены от такой низкой температуры. Пару дней на приведение в норму и можно домой, к своим, - рассказали в зоогалерее.

Этот вид уток зимует у нас прямо в черте города и в истоке Ангары. Один гоголь прибыл из Ново Ленино, а второй с Каи. Однако выпускать их будут вместе туда, где массово обитают их соплеменники.

Напомним, что в Иркутске из-за погодных условий введен режим повышенной готовности. Он будет действовать до 25 января. Все жизнеобеспечивающие структуры города должны будут оперативно реагировать на внештатные ситуации.