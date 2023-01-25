79 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

Носите защитные маски, мойте руки и вовремя прививайтесь – не устают повторять специалисты. Коронавирус все еще встречается среди сибиряков. Так, за последние 24 часа в Приангарье такой диагноз поставили 79 заболевшим. По данным на 25 января, официально подтверждено 359 455 случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Зарегистрировано 8868 (+1) летальных случаев, 938 (+1) случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отмечают в ведомстве.

Таким образом, коварная болезнь отобрала жизнь одного человека. Выздоровели и получили отрицательные ПЦР-тесты за все время 354 661 житель Приангарья.

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