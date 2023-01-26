Посвященный памяти жертв Холокоста концерт пройдет в Иркутской филармонии 26 января
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Иркутске, как и во всем мире, вечер 26 января посвящается Дню памяти жертв Холокоста. Только в бывшем СССР в годы Второй мировой войны было уничтожено более полутора миллионов евреев. Губернаторский симфонический оркестр под управлением
главного дирижера и художественного руководителя подготовил концерт.
Перед жителями и гостями столицы Приангарья выступят солисты: Андрей Шевченко (скрипка), Константин Зуев (виолончель), Алексей Чудинов (туба), заслуженный работник культуры РФ Вячеслав Соколов (баян), Сергей Фукалов (аккордеон). Дирижер - Андрей Аминов. В концертном зале прозвучат произведения С.Барбера, М.Бруха, Дж.Гершвина, Л.Бернстайна.
Зрителей приглашают в Иркутскую областную филармонию 26 января. Начало в 18:30. Оплатить билет на концерт возможно за счет «Пушкинской карты».
Солисты: Андрей Шевченко (скрипка), Константин Зуев (виолончель), Алексей Чудинов (туба), заслуженный работник культуры РФ Вячеслав Соколов (баян), Сергей Фукалов (аккордеон)